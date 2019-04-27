Уроженец Иркутской области выиграл бронзу первенства России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет

СЕГОДНЯ 15:17 2019-04-27T15:17:01+03:00

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Федор Балтуев из села Улей Осинского района завоевал бронзу первенства России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Турнир проходил в иркутской Байкал-Арене с 23 по 25 апреля. На соревновагия приехало 360 борцов со всех федеральных округов страны.

- Соревнования проводились в 11 весовых категориях: до 42, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92 и 110 килограммов, сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. - Федор Балтуев выступал в весовой категории до 65 килограммов и завоевал бронзовую награду.

Ранее, в 2017 году Федор Балтуев стал победителем первенства России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет в Иркутске и был включен в состав сборной России для участия в первенстве Европы. После этого он стал победителем первенства Европы, а затем и мира.

В 2018 году Федор Балтуев завоевал бронзовую медаль на первенстве Европы по вольной борьбе в Скопье в Македонии.

ИСТОЧНИК KP.RU