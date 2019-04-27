Уроженец Иркутской области выиграл бронзу первенства России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет
Федор Балтуев из села Улей Осинского района завоевал бронзу первенства России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Турнир проходил в иркутской Байкал-Арене с 23 по 25 апреля. На соревновагия приехало 360 борцов со всех федеральных округов страны.
- Соревнования проводились в 11 весовых категориях: до 42, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92 и 110 килограммов, сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. - Федор Балтуев выступал в весовой категории до 65 килограммов и завоевал бронзовую награду.
Ранее, в 2017 году Федор Балтуев стал победителем первенства России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет в Иркутске и был включен в состав сборной России для участия в первенстве Европы. После этого он стал победителем первенства Европы, а затем и мира.
В 2018 году Федор Балтуев завоевал бронзовую медаль на первенстве Европы по вольной борьбе в Скопье в Македонии.
ИСТОЧНИК KP.RU