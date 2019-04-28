2019-04-28T06:04:10+03:00
Общество

В Ангарске пропал школьник

Полиция ведет розыск
Олег ФЕДОРОВ
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В Ангарске Иркутской области пропал школьник. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.В Ангарске Иркутской области пропал школьник. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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15-летний житель Ангарска не вернулся домой. В отделение полиции сразу же обратились родственники молодого человека. Марк Вотяков ушел из дома, расположенного в 6А микрорайоне 25 апреля 2019 и где он находится сейчас неизвестно.

- Приметы: на вид 17 лет, 175-178 см, плотного телосложения, европейский тип лиц, кожа смуглая, глаза карие, волосы темно-русые, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. - Был одет: куртка оранжевого цвета, с черными вставками, с капюшоном, прямая, длиной до середины бедра. джинсы синего цвета, кофта черного цвета, футболка синего цвета с надписью в районе груди. Кроссовки черного цвета. При себе имел серый ранец.

Также у молодого человека есть особые приметы: на кисти левой руки в районе между указательным и большим пальцами татуировка в виде буквы «М».

Всех, кто мог видеть Марка, либо знает о его местонахождении, просьба сообщить информацию по телефону дежурной части: 8(3955) 53-05-15 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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