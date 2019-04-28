В Иркутске прошел первый турнир Алексея Негруна

СЕГОДНЯ 08:47 2019-04-28T08:47:36+03:00

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В Иркутске прошел первый турнир по хоккею с мячом памяти Алексея Негруна. Прозвище «Стена» он получил от благодарной иркутской публики. В их памяти он останется как отважный и непробиваемый вратарь. В составе "Сибсканы" он был неоднократным призером чемпионата России, а также являлся призером Кубка России 2005.Легендарный спортсмен ушел из жизни 6 августа 2015 года, молодым - в 43 года. В турнире принимали участие ветераны в возрасте 45 лет и старше. Выступали звезды отечественного бенди.

Болельщики рассчитывали, что «Сибскана», считавшаяся безусловным фаворитом турнира, уверенно выиграет первое место. Но удача отвернулась от наших игроков. В этот раз победу праздновала команда «Вымпел» из Подмосковья. Встреча с иркутянами завершилась со счетом 4:3 в пользу «Вымпела». По итогам двух встреч команды из Подмосковья закрепила за собой статус лидера. На третьем месте команда КВС.

- Главный приз – кубок за первое место – капитан «Вымпела» получал из рук сына Алексея Негруна - Максима, - сообщили в министерстве спорта Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU