КАМАЗ едва не задавил семью в центре Иркутска

СЕГОДНЯ 09:57 2019-04-28T09:57:39+03:00

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Семья чуть было не угодила под колеса многотонного КАМАЗа. Самосвал несся с бешеной скоростью по бульвару Гагарина в Иркутске. Когда супруги с коляской переходили улицу по пешеходному переходу, в них мог влететь грузовик. В последний момент водитель сумел сманеврировать и вылетел в пешеходную зону набережной.

- Авария произошла около 15 часов дня 27 апреля на бульваре Гагарина. На кадрах видно, как семейная пара с коляской пересекает проезжую часть по нерегулируемому переходу, но примерно на середине дороги глава семейства замечает несущийся на них КАМАЗ, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. - Водитель тяжелой машины сдал вправо, чтобы избежать столкновения, и съехал на обочину.

К счастью, в этот раз обошлось без жертв. Правда, несколько припаркованных автомобилей на бульваре Гагарина все-таки пострадало.

ИСТОЧНИК KP.RU