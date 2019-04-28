2019-04-28T12:36:31+03:00
Экономика

Плати онлайн: жители Иркутской области сделали через Интернет 45 миллионов покупок

За год они потратили на эти цели 70 миллиардов рублей
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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жители Иркутской области сделали через Интернет 45 миллионов покупок .жители Иркутской области сделали через Интернет 45 миллионов покупок .Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Деньги огромные. Но факт - покупки и услуги все чаще каждый из нас оплачивает банковской картой через Интернет, даже если потом забирает вещь в магазине. Так просто много удобнее и быстрее. Хотя свои "подводные камни" тое есть - полицейские советуют быть аккуратнее и осторожнее, никому не сообщать пин-коды и личные данные, внимательно проверять адреса сайтов. Потому как следом за перетеканием средств в интернет туда же устремились и мошенники.

Тем не менее, объем операций, совершенных через интернет в прошлом году, в 1,4 раза больше, чем годом ранее.

-Онлайн-покупки удобнее, чем традиционные походы по магазинам. Большой ассортимент товаров торговых организаций в интернете, а также, в некоторых случаях, и выгодные ценовые предложения привлекают все больше жителей региона, - – отметил управляющий Отделением Иркутск Сибирского ГУ Банка России Игорь Коржук. -Так, количество платежей банковской картой, совершенных в интернете, за год выросло на 28%.

Всего жители Приангарья в прошлом году с помощью банковских карт совершили около 579 млн безналичных операций. Поэтому важно соблюдать меры предосторожности – выбирать безопасные сайты, не хранить все средства на одной банковской карте ( как и в кошельке!), а также устанавливать и обновлять антивирусные программы на всех своих устройствах с выходом в Интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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