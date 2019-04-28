2019-04-28T14:46:30+03:00
Общество

Видео полета МС 21 300 из Иркутска в Ульяновск появилось в сети

Авиазаводчане наблюдали взлет в реальности, а все остальные жители региона ищут видео полета МС 21 300 в интернете
Олег ФЕДОРОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Видео полета МС-21 Иркутск-Ульяновск появилось в интернете.Видео полета МС-21 Иркутск-Ульяновск появилось в интернете.
Изменить размер текста:

Видео полета уже третьего пассажирского самолета МС 21 300 появилось в сети. Оно стало доступным для всех после того, как его выложили в сеть сами авиастроители. Вот лайнер готовят к полету, вот он взлетает, вот садится.Уже в Ульяновске. Лайнер совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск. Как отмечается в пресс-релизе компании, полет прошел в штатном режиме, у экипажа замечаний к работе систем самолета не было.

В Ульяновске воздушное судно целая бригада маляров покрасит его по серийным технологиям, после чего оно отправится на аэродром Раменское в Жуковском для дальнейших летных испытаний.За штурвалом находился опытный пилот, уроженец Забайкальского края.

Опытный самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск.

СПРАВКА "КП"

МС-21-300 — ближне и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения, вмещающий от 150 до 211 человек. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год, кроме того, на серийное производство корпорация планирует выйти в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пасхальный стол в Иркутске за год серьезно дорожал
Плати онлайн: жители Иркутской области сделали через Интернет 45 миллионов покупок
В Иркутской области поезд сбил человека
КАМАЗ едва не задавил семью в центре Иркутска
В Иркутске прошел первый турнир Алексея Негруна
На заливе Якоби в Иркутске под лед провалились парень и девушка
В Ангарске пропал школьник
Уроженец Иркутской области выиграл бронзу первенства России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет
335 школьников досрочно сдали ЕГЭ в Иркутской области
Более 34 тысяч иркутян вышли на общегородской субботник
Клещи в Иркутске: в городе чаще всего они нападают в микрорайонах Зеленый и Ново-Ленино
До 23 метров в секунду: усиление ветра ожидается в Иркутской области 28 апреля
Более 400 тысяч рублей отсудила ангарчанка у хозяина лошади, которая выбежала на дорогу и попала под колеса автомобиля
Версия: пожар на болоте под Иркутском начался с поджога
Угрожал ножом: разбойника, похитившего у пенсионерки 1500 рублей, задержали в Заларинском районе
Пожарные будут дежурить в Пасхальную ночь в храмах Иркутской области
Почти 20 тысяч рублей украли смс-мошенники у жителя Усть-Куды