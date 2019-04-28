Видео полета МС 21 300 из Иркутска в Ульяновск появилось в сети

СЕГОДНЯ 14:46 2019-04-28T14:46:30+03:00

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Видео полета уже третьего пассажирского самолета МС 21 300 появилось в сети. Оно стало доступным для всех после того, как его выложили в сеть сами авиастроители. Вот лайнер готовят к полету, вот он взлетает, вот садится.Уже в Ульяновске. Лайнер совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск. Как отмечается в пресс-релизе компании, полет прошел в штатном режиме, у экипажа замечаний к работе систем самолета не было.

В Ульяновске воздушное судно целая бригада маляров покрасит его по серийным технологиям, после чего оно отправится на аэродром Раменское в Жуковском для дальнейших летных испытаний.За штурвалом находился опытный пилот, уроженец Забайкальского края.

Опытный самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск.

СПРАВКА "КП"

МС-21-300 — ближне и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения, вмещающий от 150 до 211 человек. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год, кроме того, на серийное производство корпорация планирует выйти в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU