Пасхальный стол в Иркутске за год серьезно дорожал

СЕГОДНЯ 15:46 2019-04-28T15:46:46+03:00

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Иркутяне вместе со всем православным миром широко празднуют Пасху. На праздничных столах - освященные в церки крашенные яйца и куличи, которые многие хозяйки стряпают сами, красное вино. Многие специально по этому случаю покупают бутылочку традиционного "Кагора". В праздник расходов считать не принято. Но статистика, которая, по традиции знает все, выяснила, какие расходы у жителей области на пасхальный стол. И, надо сказать, за год цены на основные продукты для Пасхи выросли. Вот что по этому поводу сообщает Иркутскстат. .

Больше всего за год, по сравнению с апрелем прошлого года, выросла цена на сахар, сразу на 21,6%, А если конкретно, то в прошлом году килограмм песка обходился вм 42 рубля 85 копеек. В этот же раз хозяйки платят за него в среднем 52 рубля 9 копеек. Выросла в цене мука - на 21, 2 %. Правда, стоит она по-прежнему недорого и поэтому ее стоимость в куличе и пасхе малоощутима. А вот подорожание килограмма хорошего натурального масла в среднем до 616, 12 за кило против прежних 544, 03 -чувствительно. Конечно, всегда можно заменить масло маргарином или, назовет это красиво, "сливочным продуктом". Но хочется же натурального! Масло, подсчитал Иркутскстат, выросло в цене на 13,3%.

Проблема в том, что дороже пришлось заплатить и за все остальные качественные продукты - сметану - на 10,6%, молоко - на 8,6%, жирный творог - на 8,4% и яйца куриные - на 5,3%.

Подорожал и кагор.В марте этого года средняя цена на вино виноградное по Иркутской области составила 633 рубля и повысилась по сравнению с мартом прошлого года на 4,2%.

Но иркутские хозяйки не унывают. К празднику давно принято готовиться заранее, откладывая на это необходимые финансы.

ИСТОЧНИК KP.RU