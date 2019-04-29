2019-04-29T03:33:59+03:00
Спорт

Кубок мира по пулевой стрельбе: иркутянин завоевал бронзовая медаль

Соревнования проходили в Пекине
Мария КНЯЗЕВА
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Фото: Стрелковый союз РоссииФото: Стрелковый союз России
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Сегодня, 29 апреля, в Пекине завершаться соревнования Кубка мира по пулевой стрельбе. Однако, иркутского стрелка Артема Черноусова уже можно поздравить с бронзовой медалью.

- Вместе со спортсменкой Виталиной Бацарашкиной из Омской области Артем поднялся на третье место пьедестала Кубка мира, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Они заняли третье место в олимпийском упражнении – в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди смешанных команд. Всего в этом упражнении за победу соревновались 53 команды из 35 стран мира.

Победителями в дисциплине стали спортсмены из Индии, а серебряные призеры — стрелки из Китая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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