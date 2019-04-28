Ничья с лидером: футболисты иркутского «Зенита» и «Сахалина» не выявили победителя
В очередном матче Первенства России среди команд второго дивизиона зоны «Восток» футболисты иркутского «Зенита» сыграли вничью с лидером турнирной таблицы «Сахалином» из Южно-Сахалинска со счетом 0:0.
Забитых мячей зрители на трибунах так и не увидели, зато стали свидетелями двух удалений в составе «Зенита». Красные карточки схлопотали наши Владимир Толмачев и Алексей Ющук.
Эта ничья никак не повлияла на турнирный расклад для нашей команды. Зенитовцы, набрав 21 очко, по-прежнему находятся на третьей строчке. «Сахалин» с 34 баллами продолжает лидировать.
В следующем туре соперники вновь встретятся между собой, 5 мая. Только теперь нашим парням предстоит играть на выезде. Напомним, в весенней стадии Первенства «Зенит» провел уже три матча. Два из них закончились вничью, в одной встрече иркутяне праздновали победу.
ИСТОЧНИК KP.RU