СЕГОДНЯ 17:49 2019-04-28T17:49:02+03:00

Ничья с лидером: футболисты иркутского «Зенита» и «Сахалина» не выявили победителя Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В очередном матче Первенства России среди команд второго дивизиона зоны «Восток» футболисты иркутского «Зенита» сыграли вничью с лидером турнирной таблицы «Сахалином» из Южно-Сахалинска со счетом 0:0.

Забитых мячей зрители на трибунах так и не увидели, зато стали свидетелями двух удалений в составе «Зенита». Красные карточки схлопотали наши Владимир Толмачев и Алексей Ющук.

Эта ничья никак не повлияла на турнирный расклад для нашей команды. Зенитовцы, набрав 21 очко, по-прежнему находятся на третьей строчке. «Сахалин» с 34 баллами продолжает лидировать.

В следующем туре соперники вновь встретятся между собой, 5 мая. Только теперь нашим парням предстоит играть на выезде. Напомним, в весенней стадии Первенства «Зенит» провел уже три матча. Два из них закончились вничью, в одной встрече иркутяне праздновали победу.

ИСТОЧНИК KP.RU