2019-04-28T18:05:18+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 29 апреля - ветер и дождь

По области ночью порывы до 23 м/с, грозы
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды в Иркутске: 29 апреля ветер и дождьПрогноз погоды в Иркутске: 29 апреля ветер и дождьФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске 29 апреля - переменная облачность, ночью пойдет небольшой дождь, который с понижением температуры станет мокрым снегом. Днём синоптики осадков не прогнозируют. Ветер ожидается северо-западный со скоростью 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с, в первой половине ночи 8-13 м/с, порывы 18-23 м/с. Днем, как сообщают метеорологи, ветер будет юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью около 0, днем воздух прогреется до +15...+17.

- По области - переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в северных районах в виде мокрого снега и снега, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер ночью подует северо-западный, днем западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с, в первой половине ночи в южных районах 8-13 м/с, порывы 18-23 м/с, возможны грозы.

Температура в Приангарье ночью +1...-4, при прояснении -5...-10. Днем в понедельник +8...+13, при облачной погоде +1...+6, в южных, центральных районах при прояснении +13...+18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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