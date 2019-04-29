Фестиваль «Пасхальная радость» начался в Иркутске

СЕГОДНЯ 04:13 2019-04-29T04:13:04+03:00

Всю Светлую Седмицу в городе будут идти спектакли и концерты

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Ежегодный фестиваль «Пасхальная радость» стартовал в Иркутске. До 3 мая в городе пройдет около 20 праздничных спектаклей и концертов. Церемония открытия прошла 28 апреля в Театре юного зрителя им. А. Вампилова.

С понедельника в театре кукол «Аистенок» пройдут показы 15 спектаклей от юношеских и детских театров Приангарья в рамках проекта «Дорогою добра». Вход на все спектакли — свободный. Подробное расписание показов — здесь.

- Завершиться празднование музыкальным фестивалем «Повсюду благовест звучит», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Концерты в Иркутской филармонии начнутся 1 мая с выступления солистки Вероники Леоновой.

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ИСТОЧНИК KP.RU