В 2019 году на воду Байкала спустят новое экосудно

СЕГОДНЯ 04:42 2019-04-29T04:42:25+03:00

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Сейчас по Байкалу ходит один экологический танкер, который забирает отходы с судов в акватории озера. Но он физически не успевает охватить всю площадь священного моря.

- Специально для Бурятии выделено финансирование на строительство экологического судна-бункеровщика, - сообщает пресс-служба Правительства республики Бурятия со слов ее главы Алексея Цыденова в послании народу Бурятии и Народному хуралу. - Танкер спустится на воду в этом году и сможет принимать загрязненные стоки со всех судов байкальской акватории.

Экосудно будет сжигать сухой мусор и перерабатывать нефтесодержащие отходы.

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ИСТОЧНИК KP.RU