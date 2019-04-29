В 2019 году на воду Байкала спустят новое экосудно
Сейчас по Байкалу ходит один экологический танкер, который забирает отходы с судов в акватории озера. Но он физически не успевает охватить всю площадь священного моря.
- Специально для Бурятии выделено финансирование на строительство экологического судна-бункеровщика, - сообщает пресс-служба Правительства республики Бурятия со слов ее главы Алексея Цыденова в послании народу Бурятии и Народному хуралу. - Танкер спустится на воду в этом году и сможет принимать загрязненные стоки со всех судов байкальской акватории.
Экосудно будет сжигать сухой мусор и перерабатывать нефтесодержащие отходы.
Читайте также:
В Бурятии малыш впал в кому после бронхита: СК возбудил уголовное дело. Уже 74 дня он находится без сознания
ИСТОЧНИК KP.RU