День Победы в Иркутске: реконструкция боя со служебными собаками пройдет 9 мая

СЕГОДНЯ 05:04 2019-04-29T05:31:51+03:00

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Ежегодное празднование Дня Победы пройдет в собачьем питомнике К-9. Традиционно для иркутян там готовят праздничную программу, которая неизменно включает в себя показательные выступления дрессированных собак.

- Реконструкция боя Великой Отечественной Войны с применением служебных собак и участием военно-исторического клуба пройдет в питомнике 5 в 12.00 и 9 мая в 14.00, - сообщают организаторы. - Вход для всех свободный, однако, мы будем признательны, если вы принесете нашим песикам вкусности и нужности.

Кроме реконструкции гостей ждут конные выступления, полевая кухня, катание на конно-пулеметной тачанке, военной технике и лошадях, фотосессии с питомцами, танцы, конкурсы и призы. И, конечно, можно будет познакомится с обитателями приюта. Ведь кроме собак в К-9 сейчас живут изюбрь, лев, волки, рыси и медведи.

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ИСТОЧНИК KP.RU