Законодательному Собранию Иркутской области исполнилось 25 лет

СЕГОДНЯ 07:01 2019-04-29T07:01:28+03:00

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Законодательное Собрание Иркутской области отметило 25 лет со дня образования. Торжественная сессия под председательством спикера Сергея Сокола состоялась 26 апреля в Байкал Бизнес Центре. В мероприятии приняли участие председатели и депутаты прошлых созывов, сенаторы и представители федеральных структур, главы муниципальных образований и представительных органов территорий Приангарья, заслуженные люди Иркутской области.

- Сегодня Законодательное Собрание играет важнейшую роль в жизни региона, - сказал спикер областного парламента Сергей Сокол. - За четверть века в области произошло много значимых исторических событий, и в большинстве из них участвовали депутаты парламента. Пройден действительно огромный путь, и пройден достойно. Ближайшие годы потребуют от нынешнего созыва особой ответственности. Только в наших с вами силах сделать так, чтобы авторитет Законодательного Собрания рос, а качество законов и депутатского контроля были на высочайшем уровне. Сегодня нашим главным девизом должно стать обеспечение стабильности и движение вперед!».

Торжественное заседание предваряла проектная сессия Совета ЗакСобрания Иркутской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований региона, на дискуссионных площадках которой рассмотрели важнейшие для области вопросы. Также на сессии наградили победителей конкурса на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных образований области в 2018 году.

Напомним, первая сессия нового представительного органа власти Приангарья состоялась 20 апреля 1994 года. В 1995 году был принят Устав Иркутской области. Главный документ закрепил основы государственного строительства в области, провозгласил и обеспечил принцип разделения властей, четко обозначил задачи и полномочия органов власти. Иркутская область первая в России всенародно выбрала губернатора, и первая избрала органы местного самоуправления.

Вся история ЗакСобрания - в спецпроекте "КП"

ИСТОЧНИК KP.RU