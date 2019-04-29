2019-04-29T07:45:46+03:00
Происшествия

Лесной пожар произошел рядом с деревней Ревякина под Иркутском

Огонь потушили специалисты лесного комплекса
Олег ФЕДОРОВ
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Лесной пожар произошел рядом с деревней Ревякина Иркутской области.Лесной пожар произошел рядом с деревней Ревякина Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Жители деревни Ревякина в 40 километрах от Иркутска почувствовали запах дыма и гари 28 апреля. После сообщения о пожаре на место сразу выехали специалисты

- Лесной пожар к этому моменту охватил площадь в 0,6 гектара, - рассказали в министерстве лесного комплекса Иркутской области. – Сейчас пламя удалось полностью потушить. Огонь поблизости от деревни удалось остановить, однако специалисты лесного комплекса будут наблюдать за обстановкой.

Всего же за прошедшие выходные в лесной зоне Иркутской области произошло 16 пожаров общей площадью более чем в две тысячи гектаров. В их тушении приняли участие 298 сотрудников лесной охраны и 78 добровольцев из числа местных жителей.

Сейчас на территории региона введен особый противопожарный режим. Сотрудники регионального МЧС напоминают, что нельзя разводить костры, пользоваться открытым огнем, сжигать мусор и сухую траву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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