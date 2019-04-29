Депутаты ЗС Иркутской области приняли участие в акции «Георгиевская ленточка»

СЕГОДНЯ 08:09 2019-04-29T08:13:05+03:00

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Традиционная акция «Георгиевская ленточка» стартовала 25 апреля в сквере Кирова в Иркутске. Волонтеры начали раздавать прохожим ленты – символ Победы в Великой Отечественной войне. К собравшимся обратились председатель ЗакСобрания Иркутской области Сергей Сокол.

- Мы специально объявили перерыв во внеочередной сессии, чтобы принять участие в этой легендарной акции, которая сегодня проходит во всех территориях области, по всей стране, – сказал спикер. – Георгиевская ленточка, как часть ордена Святого Георгия, всегда была знаком мужества и воинской доблести. Мы все, во всех поколениях должны помнить, что мы – потомки победителей. Я лично с огромной благодарностью отношусь к своему деду, который воевал в морской пехоте, защищал Севастополь.

Также к собравшимся обратились депутаты Законодательного Собрания. Так, Ольга Безродных отметила, что с каждым годом этот праздник собирает все больше людей и объединяет нашу страну. А Кузьма Алдаров заметил, что приятно видеть молодые лица – это дает надежду, что наше будущее в надежных руках. Эта акция напоминает всем нам о великих победах наших дедов.

ИСТОЧНИК KP.RU