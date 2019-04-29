15 тысяч литров стеклоомывающей жидкости содержащей метанол изъяли оперативники в Иркутской области

СЕГОДНЯ 09:45 2019-04-29T09:45:36+03:00

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Около 9500 тысяч литров контрафактной незамерзайки обнаружили сотрудники полиции на складе по улице Кожзаводская в Иркутске. Стоимость спиртосодержащей жидкости оценивается в 500 тысяч рублей. Сыщики установили, что все это принадлежит 4 местным жителям в возрасте от 32 до 44 лет.

- Изъятая стеклоомывающая жидкость была направлена на экспертизу, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области, - По ее результатам, установлено наличие в ее составе метилового спирта. Дело передали в следственный комитет по Иркутской области.

Кроме того, оперативники накрыли несколько точек, где торговали стеклоомывающей жидкостью. В автомойке на улице Бестужева в Иркутске полицейские нашли 500 канистр незамерзайки без сопроводительных документов объемом 2500 литров. Еще 1700 литров контрафакта изъяли в торговой точке в Ленинском районе В ней также обнаружили метанол. .

А в одной из торговых точек Ленинского района стражи порядка обнаружили более 1700 литров контрафактной незамерзайки. По результатам исследования в данной контрафактной продукции также содержится метанол.

ИСТОЧНИК KP.RU