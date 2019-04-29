Жителя Иркутской области осудят за поджог жилого дома
Инцидент произошел еще в мае 2018 года в городе Бодайбо. Пьяный мужчина после очередной попойки грозился убить свою сожительницу, а также двоих ее детей и их бабушку. Он вышел в подъезд и поджог зажигалкой одеяло детской коляски. Огонь очень быстро перешел на стены дома, двери соседских квартир и в соседний подъезд.
Пожар полностью уничтожил 6 квартир и еще 6 жилищ пришли в негодность после возгорания. Кроме того, в огне чуть не сгорела 71-летняя пенсионерка, которая находилась дома и не могла самостоятельно выбраться на улицу. В результате происшествия пострадали 28 человек, а поджигатель нанес им ущерб на сумму свыше 15 миллионов рублей.
- В ходе расследования было проведено 8 экспертиз, - сообщили в прокуратуре по Иркутской области. – На местного жителя завели уголовные статьи за умышленное уничтожение чужого имущества, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и покушение на убийство 2 и более лиц.
Также прокуратура Бодайбо признала дом, в котором произошел пожар аварийным и подлежащим сносу.
ИСТОЧНИК KP.RU