2019-04-29T10:48:07+03:00
Происшествия

Жителя Иркутской области осудят за поджог жилого дома

Он нанес ущерб своим соседям на сумму более 15 миллионов рублей
Олег ФЕДОРОВ
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Жителя Иркутской области осудят за поджог жилого дома.Жителя Иркутской области осудят за поджог жилого дома.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Инцидент произошел еще в мае 2018 года в городе Бодайбо. Пьяный мужчина после очередной попойки грозился убить свою сожительницу, а также двоих ее детей и их бабушку. Он вышел в подъезд и поджог зажигалкой одеяло детской коляски. Огонь очень быстро перешел на стены дома, двери соседских квартир и в соседний подъезд.

Пожар полностью уничтожил 6 квартир и еще 6 жилищ пришли в негодность после возгорания. Кроме того, в огне чуть не сгорела 71-летняя пенсионерка, которая находилась дома и не могла самостоятельно выбраться на улицу. В результате происшествия пострадали 28 человек, а поджигатель нанес им ущерб на сумму свыше 15 миллионов рублей.

- В ходе расследования было проведено 8 экспертиз, - сообщили в прокуратуре по Иркутской области. – На местного жителя завели уголовные статьи за умышленное уничтожение чужого имущества, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и покушение на убийство 2 и более лиц.

Также прокуратура Бодайбо признала дом, в котором произошел пожар аварийным и подлежащим сносу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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