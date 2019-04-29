2019-04-29T12:43:55+03:00
Спорт

Состав «Байкал-Энергии» пополнил воспитанник иркутского хоккея Александр Бойко

17-летний защитник будет готовиться к сезону с основным составом
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Директор "Байкал-Энергии" Василий Донских (слева) и новичок клуба Александр Бойко. Фото: пресс-служба ХК "Байкал-Энергия".Директор "Байкал-Энергии" Василий Донских (слева) и новичок клуба Александр Бойко. Фото: пресс-служба ХК "Байкал-Энергия".
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«Байкал-Энергия» представила первого новичка этого межсезонья. В ряды бело-синих влился 17-летний воспитанник иркутской спортивной школы «Рекорд» Александр Бойко.

Ранее, хоккеист, выступающий на позиции защитника выступал на детских и юношеских соревнованиях за «Рекорд», сборную Иркутской области, а в минувшем сезоне попал в состав юношеской сборной России на первенстве мира среди старших юношей. Тогда россияне завоевали золотые медали. Александр Бойко забил на турнире два мяча с угловых — один в ворота шведов, второй в ворота американцев.

Как отметили в пресс-службе «Байкал-Энергии», заключить первый профессиональный контракт Александру Бойко предлагали и другие клубы Суперлиги. Однако он остановил свой выбор на клубе из родного города. Проходить подготовку к сезону новобранец будет с командой мастеров.

Добавим, что трансферная кампания «Байкал-Энергии» продолжается. По словам руководства бело-синих переговоры с хоккеистами проходят успешно, и возможно совсем скоро мы узнаем фамилии очередных новичков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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