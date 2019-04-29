Боевые снаряды нашли на продуктовой базе в Бурятии

СЕГОДНЯ 12:58 2019-04-29T12:58:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Рабочие одной из промышленных баз на станции Медведчиково Улан-Удэ во время уборки территории нашли предметы, похожие на бомбы или снаряды. Люди обратились в полицию. На место немедленно приехали инженеры-саперы технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по республике Бурятия, они и провели осмотр находок. Территорию промышленной базы решено было оцепить.

- В ходе осмотра территории инженерами-саперами были обнаружены 100-мм осколочно-фугасный снаряд и 115-мм подкалиберный снаряд, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по республике Бурятия. - Снаряды взрывчатых веществ и взрывателей не содержали и не представляли угрозы окружающим.

Теперь находки передадут военным саперам, которые утилизируют снаряды на полигоне. Сейчас сотрудники МВД Бурятии проводят проверку произошедшего и пытаются установить, как они могли попасть на территорию промышленной базы.

ИСТОЧНИК KP.RU