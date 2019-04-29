2019-04-29T13:59:45+03:00
Общество

В Иркутске прошел турнир по боксу памяти Аркадия Кривошеева

Он состоялся в Иркутске в 24 раз
Олег ФЕДОРОВ
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В Иркутске прошел турнир по боксу памяти А.В. Кривошеева. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.В Иркутске прошел турнир по боксу памяти А.В. Кривошеева. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.
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В течение трех дней в зале единоборств «Витязь» был слышен звон гонка и крики болельщиков. Там прошел традиционный 24 турнир памяти судьи международной категории, мастера спорта СССР по боксу Аркадия Кривошеева. В ринг выходили спортсмены юноши 2003-2004 годов рождения. Всего состязались в скорости и демонстрировали искусство ухода от ударов около 60 спортсменов. Они выступали в 14 весовых категориях.

- В финальных поединках приняли участие 10 боксеров из Иркутска, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Четверо из них в итоге стали обладателями наград высшей пробы.

Так, в весе 46 килограммов победу одержал иркутянин Вячеслав Черкасов, в 50 килограммов лучшим оказался Роман Осипов. На высшую ступень пьедестала почета в весе до 66 килограммов поднялся Эдуард Хачатурян. А Семен Маркович взял золотую медаль в весе до 70 килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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