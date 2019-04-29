2019-04-29T16:24:58+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 30 апреля без осадков

По области — порывы ветра до 18 м/с
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды в Иркутске: 30 апреля без осадковПрогноз погоды в Иркутске: 30 апреля без осадковФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске 30 апреля - переменная облачность, без осадков. Ветер дует юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Ночью столбики уличных термометров покажут около +2 градусов, днем воздух прогреется до +20...+22.

- По области - переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер ожидается юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы ночью до 14 м/с, днем 13-18 м/с.

Температура в Приангарье ночью +2...-3, при прояснении -5...-10. Днем по прогнозам синоптиков в регионе +14...+19, при облачной погоде +4...+9, в западных, южных и центральных районах при малооблачной погоде до +23.

Метеорологи предупреждают, что в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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