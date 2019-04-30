2019-04-30T03:35:26+03:00
Спорт

Кубок Европы по дзюдо в Германии: Андрей Долгов из Иркутской области завоевал бронзу

Соревнования проходили в Берлине
Мария КНЯЗЕВА
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Кубок Европы по дзюдо в Германии: Андрей Долгов из Иркутской области завоевал бронзуКубок Европы по дзюдо в Германии: Андрей Долгов из Иркутской области завоевал бронзуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Соревнования Кубка Европы по дзюдо среди юношей до 18 лет завершились накануне в Германии. Из Берлина братчанин Андрей Долгов вернется с бронзовой медалью.

- Андрей выступал в в весовой категории до 55 килограммов и стал третьим, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Победу в этом весе одержал дзюдоист из Израиля Тал Алхазов. Второе место у итальянца Винсензо Скендери. И еще одну бронзовую медаль судьи присудили Яму Волсзаку из Израиля.

Тренируется Долгов в Братске в школе олимпийского резерва «Спартак» у Андрея Степанова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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