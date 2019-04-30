Кубок Европы по дзюдо в Германии: Андрей Долгов из Иркутской области завоевал бронзу
Соревнования Кубка Европы по дзюдо среди юношей до 18 лет завершились накануне в Германии. Из Берлина братчанин Андрей Долгов вернется с бронзовой медалью.
- Андрей выступал в в весовой категории до 55 килограммов и стал третьим, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Победу в этом весе одержал дзюдоист из Израиля Тал Алхазов. Второе место у итальянца Винсензо Скендери. И еще одну бронзовую медаль судьи присудили Яму Волсзаку из Израиля.
Тренируется Долгов в Братске в школе олимпийского резерва «Спартак» у Андрея Степанова.
Читайте также:
Афиша театров Иркутска на май 2019: военные песни, гала-концерты, комедии и драмы
Афиша выставок Иркутска на май 2019: световые машины, рукоделие, wood-картины, насекомые и «Страна синего неба»
ИСТОЧНИК KP.RU