Артём Черноусов из Иркутска завоевал еще одну медаль на Кубке мира по пулевой стрельбе

СЕГОДНЯ 17:37 2019-04-29T17:38:57+03:00

Артём Черноусов завоевал еще одну медаль на Кубке мира по пулевой стрельбе. Фото: Стрелковый союз России

На этот раз в копилке спортсмена — серебро

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Иркутянин Артем Черноусов вернется из Китая с двумя медалями. Про его бронзовую награду Кубка мира по пулевой стрельбе в паре со спортсменкой из Омской области Виталиной Бацарашкиной мы уже писали. А вот теперь из Пекина пришли радостные новости: в личном первенстве Артем завоевал серебряную медаль.

- Черноусов стал вторым в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди мужчин, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Золотая медаль у стрелка из Индии Абхишека Верма. На третье ступени пьедестала - корейский спортсмен Сын У Хан.

Артём тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» у заслуженного тренера России Галины Корзун.

ИСТОЧНИК KP.RU