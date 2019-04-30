2019-04-30T04:44:17+03:00
Спорт

Иркутянка стала чемпионкой Европы по ушу

Соревнования проходили в Москве
Мария КНЯЗЕВА
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Иркутянка стала чемпионкой Европы по ушу. Фото: администрация г. ИркутскаИркутянка стала чемпионкой Европы по ушу. Фото: администрация г. Иркутска
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Сегодня, 30 апреля, в Москве завершаются соревнования чемпионата Европы по ушу. На турнире за победу борются спортсмены из 24 стран. А иркутянка привезет из столицы — золотую медаль.

- Валерия Билял стала чемпионкой Европы по ушу, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. - Она оказалась лучшей в весовой категории до 60 кг.

Тренируется Валерия у Дениса Дмитриева. Теперь им предстоит серьезная подготовка, ведь по итогам соревнования, Билял получила путевку на чемпионат мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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