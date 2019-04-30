2019-04-30T06:16:15+03:00
Общество

280 тысяч рублей долгов и кредитов по ЖКХ оплатил житель Иркутской области

Он сделал это чтобы продать долю в квартире
Олег ФЕДОРОВ
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280 тысяч рублей долгов и кредитов по ЖКХ оплатил житель Иркутской области.280 тысяч рублей долгов и кредитов по ЖКХ оплатил житель Иркутской области.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Жителю Шелехова срочно понадобилось продать долю в квартире. Однако, судебные приставы по Шелеховскому району напомнили мужчине, что он не сможет этого сделать, пока не оплатит кредитную задолженность и долги за жилищно-коммунальные услуги. Всего мужчина задолжал организации и кредиторам 280 тысяч рублей.

Отдел судебный приставов предупредил мужчину, что он должен в кратчайшие сроки погасить все долги. В противном случае ему придется расстаться с частью своего имущества. Однако, он не выполнил все предписания в срок.

- Так как должник не собирался гасить долг, было решено запретить ему регистрировать свое право на половину квартиры в Шелехова, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Мужчина обратился в Управление Росреестра по Иркутской области, чтобы оформить сделку купли-продажи, но там ему отказали. Тогда неплательщику все же пришлось найти необходимую сумму денег, после чего он полностью оплатил долги. И только тогда смог продать свою долю в квартире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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