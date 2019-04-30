2019-04-30T06:24:49+03:00
Спорт

«Байкал-Энергию» покинул трехкратный чемпион мира Алексей Чижов

Защитник поиграл за бело-синих один сезон
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Алексей Чижов. Фото: Татьяна ГЛЮК.Алексей Чижов. Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Еще одна потеря в составе иркутской «Байкал-Энергии». Команду покинул один из самых титулованных хоккеистов трехкратный чемпион мира, 37-летний защитник Алексей Чижов. Напомним, 4-й номер перешел в нашу команду в июле 2018 года и поиграл за бело-синих один сезон. Руководство клуба и игрок приняли совместное решение не продлевать на новый срок трудовые отношения.

Как сообщили в пресс-службе «Байкал-Энергии», свои обязательства по контракту Алексей Чижов выполнил сполна. В минувшем сезоне он сыграл во всех официальных матчах команды. В том числе в 36 играх чемпионата России, 6 матчей розыгрыша Кубка России и 3 матча розыгрыша Кубка мира. Новую команду Алексей пока не нашел. Не исключено, что в межсезонье он сможет перейти в один из зарубежных клубов. А пока многодетный отец планирует провести время в кругу семьи.

Напомним, в «Байкал-Энергии» на данный момент пока один новичок. Ряды бело-синих пополнил 17-летний воспитанник иркутского хоккея Александр Бойко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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