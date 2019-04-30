Подпольное казино закрыли в Ангарске
В одном из кварталов Ангарска, полицейские нашли и закрыли нелегальный игровой салон. Внутри помещения оперативники нашли 9 игровых автоматов, учетные тетради с записями, деньги и электронные считывающие устройства.
Работу подпольного казино пресекли полицейские в Иркутской области.ГУ МВД по Иркутской области
Предполагаемыми организаторами подпольного казино оказались две местные жительницы 28 и 44 лет. Ранее они обе уже привлекались к ответственности за незаконное предпринимательство. Кроме того, охраняли игровой салон двое молодых людей 22 и 24 лет.
- Следователями возбуждено уголовное дело по статье «незаконная организация и проведение азартных игр совершенная группой лиц по предварительному сговору», - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. – Нарушителям может грозить до 4 лет лишения свободы и крупный денежный штраф.
Всего за 2018 год в суд направлено 20 уголовных дел о незаконной организации азартных игр в отношении 23 человек. Из незаконного оборота изъяли 167 игровых автоматов, 222 системных блока, 265 единиц игрового оборудования и свыше 700 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU