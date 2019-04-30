2019-04-30T06:42:49+03:00
Происшествия

Подпольное казино закрыли в Ангарске

Хозяевами игрового салона были девушки
Олег ФЕДОРОВ
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Работу подпольного казино пресекли полицейские в Иркутской области.Работу подпольного казино пресекли полицейские в Иркутской области.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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В одном из кварталов Ангарска, полицейские нашли и закрыли нелегальный игровой салон. Внутри помещения оперативники нашли 9 игровых автоматов, учетные тетради с записями, деньги и электронные считывающие устройства.

Работу подпольного казино пресекли полицейские в Иркутской области.ГУ МВД по Иркутской области

Предполагаемыми организаторами подпольного казино оказались две местные жительницы 28 и 44 лет. Ранее они обе уже привлекались к ответственности за незаконное предпринимательство. Кроме того, охраняли игровой салон двое молодых людей 22 и 24 лет.

- Следователями возбуждено уголовное дело по статье «незаконная организация и проведение азартных игр совершенная группой лиц по предварительному сговору», - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. – Нарушителям может грозить до 4 лет лишения свободы и крупный денежный штраф.

Всего за 2018 год в суд направлено 20 уголовных дел о незаконной организации азартных игр в отношении 23 человек. Из незаконного оборота изъяли 167 игровых автоматов, 222 системных блока, 265 единиц игрового оборудования и свыше 700 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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