Подпольное казино закрыли в Ангарске

СЕГОДНЯ 06:42 2019-04-30T06:42:49+03:00

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В одном из кварталов Ангарска, полицейские нашли и закрыли нелегальный игровой салон. Внутри помещения оперативники нашли 9 игровых автоматов, учетные тетради с записями, деньги и электронные считывающие устройства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/706142" frameborder="0"></iframe> Работу подпольного казино пресекли полицейские в Иркутской области.ГУ МВД по Иркутской области

Предполагаемыми организаторами подпольного казино оказались две местные жительницы 28 и 44 лет. Ранее они обе уже привлекались к ответственности за незаконное предпринимательство. Кроме того, охраняли игровой салон двое молодых людей 22 и 24 лет.

- Следователями возбуждено уголовное дело по статье «незаконная организация и проведение азартных игр совершенная группой лиц по предварительному сговору», - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. – Нарушителям может грозить до 4 лет лишения свободы и крупный денежный штраф.

Всего за 2018 год в суд направлено 20 уголовных дел о незаконной организации азартных игр в отношении 23 человек. Из незаконного оборота изъяли 167 игровых автоматов, 222 системных блока, 265 единиц игрового оборудования и свыше 700 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU