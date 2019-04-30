В 2019 году в Ангарске появится городская набережная

СЕГОДНЯ 09:59 2019-04-30T09:59:06+03:00

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В 2018 году в Ангарске начали благоустраивать новую набережную. Место отдыха продолжат приводить в порядок в этом году. Масштаб работ оценила председатель комитета по бюджету, финансовому и налоговому законодательству ЗС Иркутской области Наталья Дикусарова.

- В Ангарске мы увидели уникальный механизм реализации программы, когда синхронизированы все федеральные и областные программы, для того, чтобы создать качественное, комфортное городское пространство – отметила депутат.

Целью этой поездки стала не только инспекция реализации программы, но и возможность показать другим поселениям, которые только-только вступают в эту программу, успешный опыт коллег. Ангарск, уточним, работает над проектом с 2017 года. Общий объем финансирования на строительство и реконструкцию объектов городского пространства в 2018 году составил более 1, 2 млрд. рублей. Из них 613 млн. руб. поступили за счет средств федерального бюджета, 243 млн. руб. - из областной казны, 328 млн. руб. – из местных бюджетов. Оставшиеся 23,1 млн. руб. получены за счет средств других программ и привлечения спонсоров.

В 2019 году объем средств из федерального бюджета увеличится почти вдвое и составит 1 млрд. 027 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU