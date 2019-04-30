Меры поддержки бизнеса обсудил спикер ЗС Сергей Сокол на встрече с предпринимателями

СЕГОДНЯ 10:10 2019-04-30T10:10:11+03:00

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Меры поддержки бизнеса обсудил председатель ЗакСобрания Иркутской области Сергей Сокол на встрече с активом Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири». Участие во встрече приняли депутаты ЗС, руководитель регионального УФНС Константин Зайцев, представители предприятий, работающих в сфере промышленности, информационных технологий, науки, финансов и других.

- Если будут возводиться барьеры для развития бизнеса, не будет расти экономика, создаваться новые предприятия и рабочие места, не будут расти налоговые отчисления, а значит и социальные обязательства государства не будут выполнены, - отметил Сергей Сокол. - Поэтому Законодательное Собрание готово оказать вам поддержку, обеспечить законодательно условия для развития.

Кстати, Палата, в которую входит более 300 организаций, наделена правом законодательной инициативы. Так, сейчас разрабатывается проект закона «О применении на территории Иркутской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций». Закон позволит простимулировать внедрение новых технологий на предприятиях, что в свою очередь, повысит качество товаров и конкурентоспособность. Есть и еще одна инициатива – введении льготной ставки налога на прибыль для IT-компаний.

Сергей Сокол согласился с тем, что эти инициативы заслуживают внимания, как в части снижения налоговой нагрузки на бизнес, так и в части предоставления инвестиционных вычетов.

- Я думаю, что задача сделать Иркутскую область привлекательной для IT-компаний вполне осуществима, и нам надо рассмотреть пакет возможных льгот и мер поддержки, которые мы можем им предоставить, - сказал Сергей Сокол.

Есть и сложности у предпринимателей в связи с переходом с 1 января этого года на налогообложение торговых и деловых центров исходя из их кадастровой стоимости. Зачастую платежи вырастают в несколько раз, при этом предпринимателям чаще всего удается доказать в суде, что стоимость их имущества, согласно проведенной оценке, завышена.

- В обязательном порядке будет проводиться мониторинг реализации закона, и, если это необходимо корректировки. В том числе, мы готовы рассмотреть возможность предоставления льгот предприятиям, - подчеркнул спикер Законодательного Собрания.

ИСТОЧНИК KP.RU