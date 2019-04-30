СЕГОДНЯ 12:45 2019-04-30T12:45:28+03:00

Почти две тысячи нелегальных рыболовных сетей изъяли в Иркутской области. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Во время профилактических рейдов по торговым точкам Приангарья полицейские нашли 435 нелегальных устройств для ловли рыбы на общую сумму более 200 тысяч рублей. Кроме того, сыщики изъяли 1765 сетей, которые ввезли на территорию страны вопреки запрету.

- Вся продукция направлена на экспертизу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Возбуждено дело по статье о «Незаконном использовании средств индивидуализации товаров».

По словам полицейских, общая длинна изъятых сетей около 200 километров. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU