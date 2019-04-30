2019-04-30T14:29:00+03:00
Происшествия

В Братском районе без вести пропал мужчина

Следственный отдел возбудил уголовное дело
Олег ФЕДОРОВ
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В Братском районе без вести пропал мужчина. Фото: СУ СК России по Иркутской области.В Братском районе без вести пропал мужчина. Фото: СУ СК России по Иркутской области.
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В воскресенье 21 апреля в 15.00 из дома по улице Кирова в городе Вихоревка Братского района ушел 28-летний местный житель Александр Сергиенко. Тревогу забили родственники парня, они и обратились в полицейское отделение. Вот уже как полторы недели Александр не выходит на связь, о том, где он может находиться ничего неизвестно.

- Возбуждено уголовное дело «Убийство», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Есть достаточные основания полагать, что в отношении пропавшего совершено преступление.

Также сыщики сообщили приметы пропавшего братчанина: на вид 25-30 лет, худощавый, рост около 175 см. Он был одет в черную спортивную куртку, серые с желтыми лампасами спортивные брюки и коричневые спортивные ботинки. При себе имел сотовый телефон Samsung в корпусе черного цвета. В последний раз видели в районе остановки «Музыкальная школа» города Вихоревка Ленина, 35.

Всех, кто видел Александра или знает о его местонахождении, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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