"Di-clinic": стоматология мирового уровня в Иркутске
В эфире радио "Комсомольская правда" -врач стоматолог-ортопед "Di-clinic" Игорь Иванов.Фото: Александр МЕДВЕДЕВ
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Специалисты клиники помогают пациентам решать самые сложные проблемы. Это лечение и реставрация зубов, хирургия, имплантация, все виды ортопедической помощи и не только. Врачи "Di-clinic" регулярно проходят повышение квалификации в ведущих зарубежных медицинских учреждениях, обновляют оборудование и внедряют новые методы лечения. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал врач стоматолог-ортопед Игорь Иванов.
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"Di-clinic": стоматология мирового уровня в Иркутске
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ИСТОЧНИК KP.RU