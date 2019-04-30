2019-04-30T15:30:03+03:00
Здоровье

"Di-clinic": стоматология мирового уровня в Иркутске

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В эфире радио "Комсомольская правда" -врач стоматолог-ортопед "Di-clinic" Игорь Иванов.В эфире радио "Комсомольская правда" -врач стоматолог-ортопед "Di-clinic" Игорь Иванов.Фото: Александр МЕДВЕДЕВ
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Специалисты клиники помогают пациентам решать самые сложные проблемы. Это лечение и реставрация зубов, хирургия, имплантация, все виды ортопедической помощи и не только. Врачи "Di-clinic" регулярно проходят повышение квалификации в ведущих зарубежных медицинских учреждениях, обновляют оборудование и внедряют новые методы лечения. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал врач стоматолог-ортопед Игорь Иванов.

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"Di-clinic": стоматология мирового уровня в Иркутске

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ИСТОЧНИК KP.RU

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