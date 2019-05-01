Прогноз погоды в Иркутске: 1 мая до +26

СЕГОДНЯ 04:14 2019-05-01T04:16:29+03:00

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В Иркутске 1 мая - малооблачная погода, без осадков. Ветер подует юго-восточный 8-13 м/с. Днем будет по-летнему тепло, воздух прогреется до +24, +26 градусов.

- По области- переменная облачность, местами небольшой и умеренный дождь, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Ветер ожидается юго-западный 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с.

Во второй половине дня в западных, северо-западных района, вечером в центральных районах переход на западный, северо-западный 10-15 м/с. С порывами до 20-25 м/с. Возможны пыльные бури. Столбики термометров в Приангарье поднимутся до +22,+27, а при облачной погоде до 12, +17 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU