СЕГОДНЯ 06:30 2019-05-01T06:30:49+03:00

Изъяли трактор и бензопилу: в Бурятии поймали еще одного черного лесоруба. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Его нашли во время рейда в лесах Бичурского района

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Лесничий и участковый проводивший совместный рейд по лесам Бичуры, вышли на след нелегального лесоруба. Мужчина сбежал от проверяющих, оставив на месте рубки трактор ТС-250 и бензопилу. Однако далеко ему уйти не удалось. Нарушитель был пойман.

- Им оказался 46-летний житель улуса Шибертуй, - сообщили в пресс-службе агентства лесного хозяйства Бурятии. - Ущерб от незаконной рубки оценивается почти в 40 тысяч рублей.

На жителя Бурятии составили протокол, все материалы переданы полицейским, которым предстоит решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU