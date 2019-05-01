Изъяли трактор и бензопилу: в Бурятии поймали еще одного черного лесоруба
Лесничий и участковый проводивший совместный рейд по лесам Бичуры, вышли на след нелегального лесоруба. Мужчина сбежал от проверяющих, оставив на месте рубки трактор ТС-250 и бензопилу. Однако далеко ему уйти не удалось. Нарушитель был пойман.
- Им оказался 46-летний житель улуса Шибертуй, - сообщили в пресс-службе агентства лесного хозяйства Бурятии. - Ущерб от незаконной рубки оценивается почти в 40 тысяч рублей.
На жителя Бурятии составили протокол, все материалы переданы полицейским, которым предстоит решить вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU