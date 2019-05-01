СЕГОДНЯ 10:46 2019-05-01T10:46:48+03:00

Пожар под Иркутском: два жилых дома тушат в деревне Олха Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погибших и пострадавших нет [видео]

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В пожарную службу поступил звонок, от жителей деревни Олха Шелеховского района. Очевидцы рассказали, что пламя охватило два жилых дома и надворные постройки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/706371" frameborder="0"></iframe> Пожар в деревне Олха.Видео: группа Инцидент Иркутск.Предоставлено "КП"

- Погибших и пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Общая площадь пожара 158 квадратных метров.

Спасатели локализовали огонь. После того как он будет потушен, на месте происшествия будут работать инспекторы пожарного надзора. Им и предстоит выяснить причины случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU