СЕГОДНЯ 12:48 2019-05-01T12:48:32+03:00

Двух грабителей, избивших и обокравших мужчину, задержали в Ангарске. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Увидев патрульный экипаж, они попытались сбежать, но были пойманы

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Дерзкое нападение произошло в Ангарске. Двое неизвестных избили местного жителя у одного из домов в 7 микрорайоне, а затем похитили личные вещи. Ангарчанин рассказал о случившися полицейским.

- Наряд вневедомственной охраны заметил похожих по описанию мужчин, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Иркутской области. – Они пытались сбежать, и после непродолжительной погони были задержаны.

Потерпевший уже опознал своих обидчиков ,их передали полицейским, которым и предстоит выяснить все детали случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU