СЕГОДНЯ 18:56 2019-05-01T18:57:59+03:00

Двух мошенниц, укравших у пенсионеров около 1, 5 миллиона рублей, осудили в Иркутске. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Изменить размер текста: A A

В Приангарье суд огласил приговор двум женщинам, которые почти полгода обманывали пенсионеров по всей Сибири. Напомним, что мошенницы проехали с «гастролями» через Омск, Новосибирск, Красноярск и Иркутск, похитили около 1,5 миллиона рублей.

Раздобыв базу данных пожилых людей Иркутска, они приходили к ним домой, выдавая себя за соцработников. Старикам рассказывали, о якобы новой надбавке к пенсии. При этом просили отдать им старые банкноты, которые нужно обменять на новые. Но вместо денег возвращали уже фальшивки…Обыкновенные билеты банка приколов. Позже они станут уликами, когда преступниц поймают на съемной квартире в Омске.

- Одну из женщин приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутска. – Ее подельница получила пять лет колонии.

Кроме того, им предстоит вернуть деньги потерпевшим, которые также подали иски к обманщицам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутские полицейские задержали банду мошенниц, укравшую у пенсионеров 1,5 миллиона рублей. Аферистки «работали» в нескольких сибирских городах. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU