Шашлыки под запретом: ежедневно более тысячи человек патрулируют леса в Иркутской области

СЕГОДНЯ 05:26 2019-05-02T05:27:13+03:00

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Выходные дни. Горожане по традиции отправляются на природу - кто на дачу, кто на рыбалку, кто просто на отдых. Но на любых "маевках" основное условие - костры не разводить, траву не жечь. В регионе действует особый противопожарный режим. Понятно, что на сознательности жителей далеко не уедешь. Поэтому накануне длинных праздников создано 1389 патрулей, задача которых - следить за ситуацией, заниматься профилактикой природных пожаров и палов сухой травы

-В составе патрульных групп в Иркутской области - 5312 человек, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. -Они уже провели 9077 рейдов, входе которых выявлено 262 возгорания, из них 68 в лесной зоне и 194 на землях иных категорий, все потушены.

Ежедневно территорию региона возле 480 городов и поселков патрулируют более тысячи человек. Нарушителей достаточно - 493. По каждому пожару проводятся проверки, в том числе и в отношении тех руководителей, чья обязанность - следить за очисткой территории от мусора. В ГУ МЧС напоминают, что нарушения требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима, наказываются штрафом до пятисот тысяч рублей. Жителей еще раз просят не разводить костры, не жечь траву.

В том же случае, если вы увидели начинающийся пожар, наберите 101. Передайте информацию диспетчеру пожарно-спасательной службы МЧС Росси.

ИСТОЧНИК KP.RU