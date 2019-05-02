ДТП на пешеходном переходе: в Тулуне ВАЗ сбил женщину

СЕГОДНЯ 09:11 2019-05-02T09:12:17+03:00

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В городе Тулун Иркутской области автомашина ВАЗ сбила женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Днем она отправилась на рынок и решила перейти дорогу по зебре. В этот момент на перекресток выскочила ЛАДА 2115, водитель которой не смог вовремя затормозить.

К счастью, все закончилось лишь травмами. С жалобами на них 63-летняя пенсионерка обратилась за помощью в Тулунскую городскую больницу.

- По данному факту проводится проверка, в рамках которой будет принято правовое решение, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. - Мужчину проверили на наличие алкоголя в крови. он оказался трезв.

Это уже 12 ДТП в Тулуне с начала года с участие пешеходов. В целях обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции призывает водителей к неукоснительному соблюдению ПДД, от этого зависит жизнь и здоровье людей.

ИСТОЧНИК KP.RU