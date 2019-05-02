СЕГОДНЯ 07:19 2019-05-02T07:19:03+03:00

Всегда на связи: 92% иркутян "сидят" в соцсетях и читают новости на сайтах даже на работе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Отключать интернет в офисах, блокировать соцсети бессмысленно. Хотя в некоторых офисах, для того, чтобы сотрудники не отвлекались от работы, так делают. Зря! У каждого есть смартфон, а там те же сообщества и мессенджеры. Учитывая, что лишь 8% "белых воротничков" не используют интернет на работе в личных целях, они тут же включат мобильную связь. Зависимость! Служба исследований HeadHunter выяснила, насколько она сильна у жителей Иркутска. Результат предсказуем, но детали интересны.

Лишь 9% опрошенных сообщили, что их профессиональная деятельность никак не зависит от подключения к интернету. Понятно, что цифры эти столь высоки потому, что служба ориентирована по подбор квалифицированного персонала. А более всего он необходим маркетологам, журналистам, руководителям, юристам, специалистам по закупкам и, что естественно, представителям сферы ИТ.

-Логично, что меньше всего интернет оказывает влияние на профессии, которые связаны с физическим трудом, - анализирует ситуацию Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter СФО. - Так, 38% участников опроса из сферы «Рабочий персонал» сказали, что их работа и учеба не зависят от наличия интернета. Такой же ответ дали 20% опрошенных из сферы «Транспорт, логистика», 14% представителей сферы «Добыча сырья» и по 13% - из сфер «Спорт, салоны красоты», «Производство» и «Туризм, рестораны».

Лишь ничтожно малое число соискателей - 5%, считает, что Интернет для них совсем мало значим. Это прежде всего представители рабочих профессий и сферы безопасности. А вот каждый двадцатый, и прежде всего это касается самих специалистов по интернет-коммуникациям, а также медиасферы, говорят о том, что их жизнь стала бы другой.

Между прочим, это не отменяет того, что всем стоит быть осмотрительнее с той информацией, которая появляется на личных страницах в соцсетях. И ладно бы еще ваших собственных. При приеме на серьезную работу проверят также близких родственников и друзей. Еще пять лет назад опрос показал, что 76% работодателей изучает соцсети, а 15% считает это обязательным при рассмотрении благонадежности кандидата. Сейчас ситуация изменилась - но только в сторону тщательности проверок. Уже почти все (84%) тех, кто подбирает сотрудников, сообщили, что изучают их профили. А в 22% случаев это (внимание!) происходит всегда, на какую бы должность вы не претендовали.

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ИСТОЧНИК KP.RU