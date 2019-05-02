2019-05-02T10:17:35+03:00
Происшествия

Причины пожара в ТРЦ "Сильвер Молл" в Иркутске еще не названы, но очевидцы утверждают: огонь начался в чайхане

Сейчас это кафе на четвертом этаже торгового центра закрыто, точные причины пожара в ТРЦ "Сильвер Молл" уточняются [фото, видео]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Причины пожара в ТРЦ "Сильвер Молл" в Иркутске еще не названы, но очевидцы утверждают: огонь начался в чайхане.Причины пожара в ТРЦ "Сильвер Молл" в Иркутске еще не названы, но очевидцы утверждают: огонь начался в чайхане.
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Полицейские обеспечили охрану порядка во время пожара в ТРЦ "Сильвер Молл" В Иркутске. Сразу осле сообщения о пожаре на место были отправлены дежурные экипажи и следственно-оперативная группа. Правоохранители оцепили территорию и помогли с эвакуацией. Впрочем, неразберихи, весьма вероятной в этой ситуации, не было. Всех больше волнует вопрос, каковы были причины пожара в ТРЦ "Сильвер Молл" в Иркутске.

Ответ на этот вопрос мы сразу услышали от очевидцев, которые сообщили, что пожар начался на кухне в чайхане.

В Иркутске произошел пожар в торговом центре "Сильвер Молл".

- Причины пожара в ТРЦ "Сильвер Молл" в Иркутске? Да рядом с нами загорелось, в чайхане,- ответили парни-продавцы. Павильон в котором они работают, расположен под самой крышей здания

Кафе "Три барашка" находится на четвертом этаже Что именно готовили на кухне, что произошло - предстоит еще выяснить дознавателям. Сейчас кафе закрыто. А ТРЦ "Сильвер Молл работает в обычном режиме. Посетителей начали запускать туда минут через 40 после того, как потушили огонь.

Видео пожара в ТЦ Сильвер Молл в Иркутске: очевидцы рассказывают.Юлия ПЫХАЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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