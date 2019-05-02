13-летний школьник из Ангарска пропал в Иркутской области
Родители 13-летнего школьника из Ангарска Сафрона Литяева обратились в отделение полиции с заявлением о пропаже сына. Он ушел из дома днем 30 апреля. Проживает семья в 15 микрорайоне Ангарска и пока что о его местонахождении ничего не известно. Ранее он так не поступал, а всегда предупреждал родителей где он и во сколько вернется домой. Они же передали приметы мальчика.
- Приметы: на вид 12-13 лет, рост 140 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, на лице веснушки, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Был одет: толстовка сиреневого цвета с капюшоном, спортивные брюки черного цвета, кроссовки черного цвета. Мобильный телефон у подростка отсутствовал.
Лиц, что-либо знающих о местонахождении 13-летнего Сафрона Литяева или видевших его, просьба сообщить информацию по телефону дежурной части: 8(3955) 53-05-15 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU