2019-05-02T13:25:12+03:00
Происшествия

13-летний школьник из Ангарска пропал в Иркутской области

Сафрон Литяев не появлялся дома уже трое суток
Олег ФЕДОРОВ
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13-летний школьник пропал в Иркутской области.13-летний школьник пропал в Иркутской области.
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Родители 13-летнего школьника из Ангарска Сафрона Литяева обратились в отделение полиции с заявлением о пропаже сына. Он ушел из дома днем 30 апреля. Проживает семья в 15 микрорайоне Ангарска и пока что о его местонахождении ничего не известно. Ранее он так не поступал, а всегда предупреждал родителей где он и во сколько вернется домой. Они же передали приметы мальчика.

- Приметы: на вид 12-13 лет, рост 140 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, на лице веснушки, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Был одет: толстовка сиреневого цвета с капюшоном, спортивные брюки черного цвета, кроссовки черного цвета. Мобильный телефон у подростка отсутствовал.

Лиц, что-либо знающих о местонахождении 13-летнего Сафрона Литяева или видевших его, просьба сообщить информацию по телефону дежурной части: 8(3955) 53-05-15 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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