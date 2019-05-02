2019-05-02T14:36:05+03:00
Спорт

Иркутянин — победитель первенства России по смешанному единоборству ММА

Следующий старт у спортсмена — первенство мира
Мария КНЯЗЕВА
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Иркутянин — победитель первенства России по смешанному единоборству ММА. Администрация г. ИркутскаИркутянин — победитель первенства России по смешанному единоборству ММА. Администрация г. Иркутска
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Иркутянин Дмитрий Важинский вернулся из города Великие Луки. Там проходило первенство России по смешанному единоборству ММА. Кроме сибиряка в турнире участвовали более 130 спортсменов из 50 регионов нашей страны.

- Дмитрий провел четыре боя, - сообщает администрация города Иркутска. - И во всех схватках Важинский победил досрочно. В решающем финальном бое спортсмен применил к опытному борцу из Дагестана удушающий прием со спины.

Следующее серьезное соревнование ждет иркутянина в начале августа. 4 числа ему предстоит защищать честь России на первенстве мира в Италии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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