СЕГОДНЯ 16:04 2019-05-02T16:04:35+03:00

Спал укрывшись ветками: подросток в Иркутской области заблудился и провел в лесу ночь. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Заставил поволноваться не один десяток человек. Школьника, пропавшего без вести 1 мая, нашли волонтеры. 14-летний подросток выехал на велосипеде вечером из села Амур Куйтунского района в село Каразей и до дома не добрался. Родственники, почуяв неладное, начали искать его сами. Но когда поняли, что не справятся, обратились в полицию.

- Для поисков незамедлительно была собрана группа, - говорят полицейские. - Выехали сразу к предполагаемому месту, где он потерялся. Участвовали инспекторы ПДН, участковые, волонтеры. Искали всю ночь.

И ночь выдалась не из легких: минусовые температуры, сильный ветер. А парнишка ушел в одной кожаной куртке... Следы велосипедных покрышек то появлялись, то обрывались, путались и никак не приводили к пропавшему. Найти ребенка удалось только 2 мая.

- Вернулись к месту еще раз все проверить, - говорят нашедшие его волонтеры. - Проехали до Амура, уже обратно возвращались, смотрим выходит из леса и спрашивает у нас дорогу на Каразей.

Оказалось, в сумерках парень просто заблудился.

- Я хотел вернуться обратно и свернулся не туда, - говорит подросток.

Выбившись из сил и решив, что «утро вечера мудренее» велосипедист решил ночевать на свежем воздухе. Навалил веток, ими же и укрылся.

- Страшно было? - спрашивают служители правопорядка.

- Нет, - улыбается смущенно мальчишка.

А мама не находит слов от счастья, благодарит всех принявших участие в поисках и крепче обнимает сына. Ведь он — рядом.

ИСТОЧНИК KP.RU