Установлена причина пожара в ТРЦ Сильвер Молл: на крыше загорелись нефтепродукты

СЕГОДНЯ 16:10 2019-05-02T16:11:39+03:00

Остается непонятным, кто, зачем и как пронес туда горючие вещества

Изменить размер текста: A A

Дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России по Иркутской области установили, что пожар в ТРЦ Сильвер Молл в Иркутске 2 мая начался на крыше. Там, где находился очаг возгорания,нет ни электрической проводки, ни нагревательных и других электроприборов. Оттуда эксперты взяли кусок сгоревшего утеплителя обшивки крыши здания, на котором были обнаружены следы нефтепродуктов. Специальная экспертиза позволит точно определить что это за вещество.

- Таким образом, основной версией возникновения пожара является занесение открытого источника зажигания. Следственными органами проводится проверка, - сообщил главный государственный инспектор Иркутской области по пожарному надзору Валентин Нелюбов.

Напомним, пожар произошёл около 12 часов дня. Из ТРЦ оперативно эвакуировали более 2 тысяч человек. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, в тушении пожара были задействованы 17 единиц техники. К счастью, никто не пострадал

Многие из очевидцев предполагали, что, поскольку больше всего от пожара пострадало кафе на четвертом этаже здания, то и причину возникновения огня надо искать там. Оказалось - общепит совсем ни при чем. Кому-то понадобилось принести на крышу бензин или что-то подобное. Только вот зачем? На эти вопросы уже должно ответить следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU