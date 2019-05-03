2019-05-03T04:40:06+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 3 мая пойдет мокрый снег

По области — ветер до 14 м/с
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды в Иркутске: 3 мая пойдет мокрый снегПрогноз погоды в Иркутске: 3 мая пойдет мокрый снегФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске 3 мая - облачно с прояснениями. По прогнозам синоптиков, сегодня в городе будут небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер дует северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура в течение дня +6...+8.

- По области - переменная облачность, в отдельных районах небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер ожидается северо-западный, западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура 3 мая в регионе +6...+11, местами -4...+1 градус.

Как отмечают метеорологи, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин, а в западных, центральных, южных и верхнеленских районах Приангарья - высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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