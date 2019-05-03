СЕГОДНЯ 07:27 2019-05-03T07:27:32+03:00

Люди не могли выйти из квартир из-за огня и дыма: пожарные спасли 30 человек в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пламя вспыхнуло в двух многоквартирных домах

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Сегодня, 3 мая, вспыхнул огонь в общем тамбуре многоквартирного дома по улице Рабочего Штаба на шестом этаже.

- В коридоре все горит, мы не можем выйти, - звонили жильцы в панике по номеру 112.

Здание, где загорелось пламя — бывшее общежитие, квартиры соединены общим коридором, пройти через который не представлялось возможности, не получив ожоги. Выводили людей сотрудники газодымозащитной службы.

- С помощью специальных защитных устройств вывели 20 человек, 5 из них — дети, - рассказал пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области заместитель начальника службы пожаротушения Валентин Орлов. - Пожар был потушен за 5 минут.

Огонь повредил стены, двери, общая площадь пожара — 10 кв. метров. К тому же, сейчас ведется расследование по факту пожара.

- Установлено, что на последнем этаже неизвестные закрыли деревянную дверь, ведущую из коридора на лестничную клетку, подперли ее стиральной машиной и подожгли, - говорят дознователи МЧС.

Еще 10 человек спасли пожарные в четырехэтажном доме по улице Култукской. Огонь загорелся в подвале дома, дым быстро заполнил подъезд. Сильное задымление мешало жильцам самим покинуть квартиры, людей выводили огнеборцы. За несколько минут при помощи дымососа подъезд и подвал были проветрены, пожар потушили за 20 минут.

- В подвале повреждена бытовка на площади 15 квадратных метров, - сообщают в ведомстве. - Предварительная причина и виновное лицо устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU