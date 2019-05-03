Школьник, пропавший в Ангарске, найден
Пытались сутки найти сами и после этого пришли в полицию. Родственники пропавшего 13-летнего мальчика места себе не находили несколько дней. Подросток ушел из дома 30 апреля, мобильного телефона у него с собой не было.
- После обращения в полицию были сформированы поисковые группы из числа сотрудников уголовного розыска, инспекторов ПДН, участковых уполномоченных полиции, а также наружных нарядов и добровольцев, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В итоге спустя несколько часов шестиклассника нашли в соседнем районе живым и невредимым. С семьей сейчас работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Выясняют почему мальчик ушел из дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU