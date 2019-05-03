Школьник, пропавший в Ангарске, найден

СЕГОДНЯ 09:14 2019-05-03T09:17:40+03:00

Он был в соседнем районе

Изменить размер текста: A A

Пытались сутки найти сами и после этого пришли в полицию. Родственники пропавшего 13-летнего мальчика места себе не находили несколько дней. Подросток ушел из дома 30 апреля, мобильного телефона у него с собой не было.

- После обращения в полицию были сформированы поисковые группы из числа сотрудников уголовного розыска, инспекторов ПДН, участковых уполномоченных полиции, а также наружных нарядов и добровольцев, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В итоге спустя несколько часов шестиклассника нашли в соседнем районе живым и невредимым. С семьей сейчас работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Выясняют почему мальчик ушел из дома.

Читайте также:

Спал укрывшись ветками: подросток в Иркутской области заблудился и провел в лесу ночь

Ребенка помогли найти волонтеры

ИСТОЧНИК KP.RU