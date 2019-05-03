2019-05-03T15:26:44+03:00
Общество

В Иркутске 4 мая откроют мотосезон, состоится театральная премьера и не только

Успеваем отдохнуть на майские праздники
Мария КНЯЗЕВА
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Спектакль в "Аистенке" готовили в течение года. Фото: Театра кукол "Аистенок"Спектакль в "Аистенке" готовили в течение года. Фото: Театра кукол "Аистенок"
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Завтра, 4 мая, в Иркутске, по прогнозам синоптиков, хорошая погода, днем без осадков и воздух прогреется до +13. Самое время с пользой провести выходные как за городом, так и в самой столице Приангарья. Тем более, что заняться будет чем. Так завтра на острове Конный все желающие смогут присоединиться к открытию байкерского сезона. Оно начнется в 14.00 на площадке около ул. Верхняя Набережная, 10а. Организаторы обещают шоу-программу с выступлением иркутских музыкальных коллективов, розыгрыши призов.

В Театре кукол «Аистенок» 4 и 5 мая состоится премьера спектакля «Большой маленький друг» по произведению Уильяма Стайга, кстати, создателя самого Шрека. Спектакль расскажет детям, что такое дружба, что она бывает разной, как и все мы.

- Произведения для постановки выбрал режиссер спектакля Сергей Ягодкин еще год назад, - рассказала «КП» в Театре кукол «Аистенок». - В течение этого времени вместе с художником они искали решение, как оформить сцену. Получившийся результат отчасти можно сравнить с комиксом.

Какие спектакли еще можно посмотреть в Иркутске 4 мая, на какие концерты сходить и чем еще можно заняться - смотрите здесь: Майские праздники в Иркутске 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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